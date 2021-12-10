Якутск, 10 декабря, 2021, 06:46 — ИА Регнум. Якутянка из села Сырдах Айталина Максимова родила четырнадцатого ребёнка. Теперь у неё восемь мальчиков и шесть девочек, сообщило News.Ykt.ru.

Kremlin.ru В роддоме

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6 декабря якутянка родила девочку. Все её роды были естественными.

«Всегда думала о том, что у меня будет большая семья. Только мама сказала, что, может, уже стоит поберечь свое здоровье. Я и сама в прошлом году подумала, что хватит. Но получилось, что родила 14-го ребенка», — рассказала Айталина Максимовна.

Десять её детей родились от первого мужа и четверо — во втором браке. Семья живёт в большом двухэтажном доме. Старшей дочери Айталины Максимовой 22 года.

«Я была очень удивлена, в хорошем смысле этого слова. Родить самостоятельно 14 детей, на мой взгляд, настоящий подвиг. За 24 года моей практики это первый случай, когда одна женщина самостоятельно родила столько детей», — отметила заведующая акушерским физиологическим отделением Людмила Шек.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство России выделит дополнительно 6 млрд рублей на выплаты многодетным семьям. Всего на эти цели в 2021 году потратили более 279 млрд рублей.