Владивосток, , 06:49 — REGNUM С декабря молочная продукция товаропроизводителей Приморья должна быть отмечена «Честным знаком». Специальный QR-код на упаковке позволяет покупателям убедиться в качестве товара, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Молоко Admkrai.krasnodar.ru

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К маркировке продукции присоединись крупные производители: Артемовский, Арсеньевский, Хорольский, Чугуевский молокозаводы, Владивостокская фабрика мороженого, компании «Провиант», «Сельское».

Всего из всех 34 товаропроизводителей края к маркировке подключились 20. Для остальных 14 фермерских хозяйств действует отсрочка до 1 декабря 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, введение в РФ обязательной маркировки молочной продукции со сроком хранения меньше 40 суток и упакованной минеральной воды может привести к незначительному подорожанию этих товаров.