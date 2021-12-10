Москва, , 06:37 — REGNUM Путешественник Фёдор Конюхов зарабатывает деньги только на продаже собственных картин, которых к настоящему времени написано около трёх тысяч. Об этом он сообщил 10 декабря в беседе с РИА Новости.

Посетители на выставке «Федор Конюхов: человек может всё!» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«На самом деле, я художник, это моя профессия, но чтобы написать некоторые картины, мне пришлось семь раз обойти вокруг света. Между прочим, это мой единственный заработок — деньги я получаю только за картины, а на экспедиции я их трачу», — сказал путешественник.

Большинство из написанных картин находится в частных коллекциях.

12 декабря Конюхов отметит 70-летие. Он знаменит тем, что пересекал Тихий океан в одиночку на весельной лодке, путешествиями на Северный и Южный полюс, в Гималаи, а также испытательным полётом из Москвы в Крым на работающем на солнечных батареях самолёте.

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