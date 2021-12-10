Владивосток, 10 декабря, 2021, 06:48 — ИА Регнум. В Приморье с этого года началось возрождение народных театров — Дальнегорск стал третьим муниципалитетом, в котором реализовали новый проект, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 декабря в пресс-службе правительства края.

Alan Cleaver Театр

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Выход премьерного спектакля в Дальнегорске запланирован на апрель 2022 года.

Первый народный театр открылся в январе в Артеме. Главными его актерами стали жители города. На данный момент в театральной труппе состоят 30 человек в возрасте от 16 до 70 лет. Второй подобный театр начал свою работу в Арсеньеве.

Режиссерами во всех трех театрах выступают ведущие актрисы театра имени Максима Горького Яна Мялк и Марина Волкова. Первым спектаклем Народного театра в Дальнегорске станет французская комедия «Восемь любящих женщин».

Как сообщало ИА REGNUM, Вышневолоцкий областной драматический театр отметил 125-летие со дня.