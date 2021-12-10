Тегеран, 10 декабря, 2021, 07:03 — ИА Регнум. 9 декабря посол и постоянный представитель Исламской Республики Иран при Организации Объединенных Наций Маджид Тахт Раванчи подтвердил приверженность его страны своим международным обязательствам по эффективному предотвращению терроризма и борьбе с ним во всех его формах и проявлениях. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Он сделал это замечание в своем заявлении на тему «Поддержание международного мира и безопасности: безопасность в контексте терроризма и изменения климата» перед Советом Безопасности Организации Объединенных Наций.

В своем докладе дипломат отметил, что «сегодня международное сообщество сталкивается с насущными проблемами, связанными с терроризмом и изменением климата».

По его словам, Организация Объединенных Наций в своих многочисленных резолюциях неоднократно подтверждала, что терроризм является одной из наиболее серьезных угроз международному миру и безопасности, при этом главная ответственность за борьбу с этой угрозой лежит на государствах-членах.

«Исламская Республика Иран по-прежнему привержена своим международным обязательствам и продолжает свои усилия по эффективной ликвидации терроризма во всех его формах и проявлениях», — заявил Раванчи.

Он также подчеркнул: «Борьба с терроризмом должна вестись в соответствии с уставом Организации Объединенных Наций и международным правом, обеспечивая полное уважение принципов независимости, суверенного равенства государств и невмешательства в их внутренние дела».

Негативные последствия изменения климата и их последствия для благосостояния наций неоспоримы. Они становятся серьезными, когда в действие вступают другие основополагающие факторы в странах, охваченных конфликтами.