Тегеран, , 08:04 — REGNUM 9 декабря заместитель министра иностранных дел Ирана по вопросам экономической дипломатии Мехди Сафари заявил, что Исламская Республики планирует удвоить экспорт в страны региона в течение четырехлетнего срока полномочий президента Ибрагима Раиси, отметив при этом, что цель даже в пределах досягаемости в ближайшие два с половиной года.

Сафари представил отчет о 100-дневном экономических шагах нового правительства, заявив, что экспорт Ирана в Узбекистан вырос со 120 до 500 миллионов долларов за последние два месяца. Он также сообщил, что экспорт страны в Таджикистан за два месяца увеличился с 60 до 180 миллионов долларов.

Сафари отметил, что Департамент экономической дипломатии при министерстве иностранных дел сделал все возможное для активизации коридоров с соседними странами.

Заявив, что расширение отношений со странами Центральной Азии является одной из главных задач министерства иностранных дел Исламской Республики, он также сообщил, что Иран приложил все усилия для присоединения иранских портов Бандар-Аббас и Чабахар к центральноазиатским коридорам.