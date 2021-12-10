Лос-Анджелес, США, , 06:27 — REGNUM В рамках церемонии вручения премии The Game Awards 2021, которая выдаётся за достижения в индустрии видеоигр, показали новый кинематографический трейлер Dying Light 2: Stay Human. Ролик был опубликован 10 декабря на YouTube-канале Xbox.

Игра Dying Light 2: Stay Human Dyinglightgame.com

Сюжет ролика рассказывает о том, как люди пытаются выжить в постапокалиптическом городе, наводнённом заражёнными «зомби», и с чем им приходится сталкиваться в процессе такого выживания. Релиз игры состоится 4 февраля 2022 года.

Напомним, в сентябре 2021 года польская студия Techland объявила о том, что решила отложить релиз Dying Light 2: Stay Human с декабря 2021 года на февраль 2022-го. Разработчики пояснили, что игра фактически завершена, и что они перешли к этапу финального тестирования.

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