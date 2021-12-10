Душанбе, 10 декабря, 2021, 06:27 — ИА Регнум. На 201-й российской военной базе в Таджикистане прошла торжественная церемония передачи экипажам новых танков Т-72Б3М. Об этом 9 декабря сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО) на сайте Минобороны РФ.

Минобороны России Танк Т-72Б3М

Партия из 30 модернизированных танков Т-72Б3М с улучшенными боевыми характеристиками поступила на вооружение российской военной базы 6 декабря.

пресс-служба ЦВО «Во время зимнего периода обучения танкисты пройдут переподготовку на новые образцы техники, примут участие в занятиях по вождению и огневой подготовке. Также запланировано участие новых танков в не менее 40 различных учениях, в том числе с другими подразделениями соединения».

В рамках комплекса мероприятий по усилению боевой мощи российской военной базы в Таджикистане, на современную боевую технику полностью перевооружены три мотострелковых батальона — они получили боевые машины пехоты БМП-2М и бронетранспортёры БТР-82А. Противотанковые подразделения базы получили противотанковые ракетные комплексы «Корнет», зенитные — всепогодные комплексы «Верба». Также в подразделения поступили новые снайперские винтовки АСВК-М «Корд» и автоматы АК-12.

Как сообщало ИА REGNUM, воздушный удар условного противника в ходе учений в Таджикистане отразили расчёты российского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300.