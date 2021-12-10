Тегеран, , 08:20 — REGNUM 9 декабря спикеры парламентов Ирана и Турции на встрече в Стамбуле подчеркнули необходимость завершения разработки всеобъемлющего документа о сотрудничестве между Тегераном и Анкарой. Оба представителя встретились в кулуарах Парламентского союза государств-членов ОИС (PUIC). Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Спикер парламента Ирана Мохаммад Бакер Калибаф отметил, что Иран и Турция должны использовать такие региональные и международные конференции для дальнейшего содействия решению проблем исламских стран.

Касаясь общих интересов Ирана и Турции, он подчеркнул, что из-за ключевой роли двух стран в региональных событиях иностранные державы не согласны с продвижением сотрудничества между Тегераном и Анкарой.

Калибаф также отметил, что основная причина вражды США с Ираном и их недавнего давления на Турцию заключается в том, что Вашингтон узнал о силе и влиянии двух стран в регионе.

Спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп, в свою очередь, призвал к созданию комитета по защите прав мусульман, которые присутствуют в целом ряде стран, но находятся в составе меньшинства.

Говоря о развитии двусторонних отношений, он сообщил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ближайшее время должен посетить Тегеран с официальным визитом. Шентоп также заявил, что Турция выступает против односторонних санкций США в отношении Ирана и надеется, что ядерные переговоры в Вене принесут плоды.