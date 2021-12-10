Мехико, , 06:25 — REGNUM До 53 человек возросло число погибших в результате ДТП с участием грузовика на юге Мексики. Об этом сказано в заявлении, опубликованном 10 декабря пресс-службой Генеральной прокуратуры страны.

На настоящее время число погибших составило 53 человека, ещё трое были госпитализированы с тяжёлыми травмами. Трагедия произошла в районе Чьяпа-де-Корсо, неподалеку от города Тустла-Гутьеррес, административного центра южного штата Чьяпас. По предварительным данным, грузовик с прицепом, в котором находились мигранты из ряда стран Центральной Америки, врезался в подпорную стену, после чего перевернулся.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор выразил соболезнования родным и близким погибших и дал указание предоставить всю необходимую медицинскую помощь пострадавшим. В регион была направлена рабочая группа, которую возглавляет национальный координатор сил гражданской обороны Лаура Веласкес.

Губернатор Чьяпаса Рутилио Эскандон отметил, что начато расследование всех обстоятельств трагедии. Президент Гватемалы Алехандро Джамматтеи, в свою очередь, заявил о готовности помочь с репатриацией тел погибших.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 49 погибших в результате ДТП на юге Мексики.