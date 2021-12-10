Тегеран, , 08:01 — REGNUM 9 декабря министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 130 524, причем 79 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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«Еще 78 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 130 524», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно приведенным данным, за последние 24 часа было выявлено 3228 новых случаев заражения COVID-19, при этом 529 человек госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 5 950 425 пациентов из общего числа 6 147 872 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В докладе подчеркивается, что 3169 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения также объявило, что 58 489 565 иранцев получили первую дозу вакцины против коронавирусной инфекции. На данный момент в общей сложности 48 926 450 человек по стране сделали повторную прививку.