Тегеран, , 08:05 — REGNUM У действующей администрации Соединенных Штатов недостаточно мотивации для усиления санкционной политики в отношении Ирана, потому что санкции больше не демонстрируют свою эффективность, а их косвенное влияние на смягчение ядерной позиции иранцев незначительно, заявил политолог. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

9 декабря Эсфандиар Ходай, эксперт по американским делам, рассказал журналистам IRNA, что обвинения Соединенных Штатов в адрес Исламской Республики в преддверии нового раунда переговоров в Вене (Австрия) естественны, поскольку стороны хотят обвинить друг друга в том, что они тратят время впустую и не проявляют серьезности.

По мнению аналитика, введение санкций в отношении Ирана не выгодно самим США, поскольку реакция иранцев не соответствует ожиданиям Соединенных Штатов.

«Баланс сил определит результат переговоров в Вене», — заявил эксперт, отметив, что США находятся в слабой позиции, и вывод американских войск из Афганистана доказывает это.

По словам Ходая, США способны оказать большее давление на Иран, но такой исход кажется маловероятным, потому что такая политика противоречила бы американским национальным интересам, так как привела бы к существенным издержкам для страны.