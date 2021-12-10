Тегеран, , 08:15 — REGNUM 9 декабря министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан заявил, что иранская делегация по ядерным переговорам останется в Вене (Австрия) до тех пор, пока не будет достигнут консенсус по отмене антииранских санкций и возобновлению ядерной сделки 2015 года. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Министр иностранных дел Ирана раскритиковал три европейские страны (Германию, Великобританию и Францию) за их позицию и высказывания против Исламской Республики, назвав политическую и пропагандистскую кампанию в преддверии нового раунда переговоров в Вене неконструктивной.

Амирабдоллахиан указал на текущие консультации с Китаем и Россией по седьмому раунду переговоров в Вене, отметив, что эти два государства занимают весьма прагматичную позицию, что способствует продвижению многостороннего диалога.

Он также призвал «Евротройку» надлежащим образом изучить предложенные проекты Ирана, чтобы выяснить, соответствуют ли иранские инициативы положениям Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Глава МИД отметил, что иранская переговорная группа пока не получила никаких конструктивных и прогрессивных предложений от других участников переговоров. В связи с этим он призвал заинтересованные стороны оказать содействие по достижению взаимовыгодного соглашения на переговорах в Вене.