Якутск, 10 декабря, 2021, 06:21 — ИА Регнум. В Якутии возросло количество аварийных и плановых отключений электричества, которые происходят во время отопительного сезона. Об этом заявил первый заместитель председателя правительства республики Дмитрий Садовников, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Он констатировал, что к качеству работы «Якутскэнерго» есть претензии. Вице-премьер отметил, что отключения могут возникать из-за сложных погодных условий, но органы власти, тем не менее, будут требовать, чтобы в отопительный сезон не было ни аварийных ситуаций, ни плановых работ.

«Имеются нарекания в адрес поставщиков энергии, в частности «Якутскэнерго» Сегодня, к сожалению, аварийных ситуация больше, чем за аналогичный период прошлого года. И здесь мы в очередной раз потребовали, чтобы энергетики с этой проблемой справлялись. Есть плановые отключения, на которые у нас есть запрет, потому что плановые отключения должны быть своевременно проведены в рамках подготовки к отопительному сезону», — сказал Дмитрий Садовников.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии отопительный сезон начался вовремя, но паспорта о готовности к нему не получили четыре района республики — Анабарский, Оленёкский, Таттинский и Горный.