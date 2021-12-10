Тегеран, 10 декабря, 2021, 08:13 — ИА Регнум. 9 декабря официальные лица Ирана и Турции провели совместный семинар по укреплению приграничного сотрудничества и устранению проблем в управлении водными ресурсами. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Во встрече приняли участие глава Департамента пограничных рек при министерстве энергетики Ирана Хушанг Голами и председатель Отдела планирования и распределения водных ресурсов Управления водного хозяйства Турции Эрхан Демир.

Иранский чиновник заявил в ходе семинара, что Исламская Республика выдвинула свои требования по надлежащему управлению водными ресурсами и скорейшему решению проблем с пограничными реками, так как страна постоянно сталкивается с наводнениями, что наносит существенный ущерб приграничным районам.

Он указал на план турецкой стороны по устранению существующих препятствий, отметив, что обе стороны договорились о реализации плана, чтобы предотвратить повторение подобных инцидентов.

«Ущерб в основном приходится на Маку в направлении районов Чешме Сорайя и Боралан», — заявил Голами, отметив, что при этом правительство Турции помогло Ирану свести ущерб к минимуму.

Две делегации из Анкары и Тегерана уже проинспектировали пограничные районы, чтобы получить четкое представление о текущей ситуации.