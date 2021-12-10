Тегеран, , 08:12 — REGNUM Иранские бизнесмены и инвесторы рассматривают Мали как хорошую возможность в регионе Западной Африки для расширения сотрудничества, особенно в области добычи и производства золота и бокситов. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 9 декабря.

9 декабря директор Иранской организации горного машиностроения (IMEO) Таки Набаи заявил IRNA, что IMEO и Горная палата Мали (CMM) подписали контракт на прошлой неделе, чтобы сформировать комиссии и подготовиться к дальнейшему сотрудничеству в горнодобывающей отрасли.

По словам иранского чиновника, IMEO и CMM уделяют приоритетное внимание сотрудничеству в области экспорта технических и инженерных услуг, подготовки инвестиционных, учебных и исследовательских пакетов, а также обмена инструкторами и стажерами.

Далее Набаи отметил, что иранские бизнесмены готовы инвестировать в Мали более 25 миллионов долларов, однако взамен они будут освобождены от любых налогов сроком на 30 лет. Он выразил надежду на создание консорциумов в Иране, которые будут готовы работать на бокситовых рудниках в Мали.

Указав на планы по производству оксида алюминия и концентрата железной руды в африканской стране, Набаи сообщил, что Иран собирается построить железнодорожную инфраструктуру в Мали, чтобы сделать проекты выгодными для обеих сторон.

«Передача локализованных ноу-хау в области производства электроэнергии является еще одним проектом Исламской Республики в Мали по улучшению обработки материалов в африканской стране», — отметил он, подчеркнув, что эксперты обсудят вышеупомянутые вопросы в ближайшее время.