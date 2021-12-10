Новосибирск, , 06:15 — REGNUM В новосибирском Болотном построили школу на 750 мест с техническими мастерскими для мальчиков и мастерскими по обработке тканей и по кулинарии — для девочек. Средства выделены из областного бюджета. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Школа Defense.gov

Для детей школа откроется с сентября 2022 года. Стоимость объекта — более 666 млн рублей.

По словам исполняющего обязанности министра строительства Новосибирской области Алексея Колмакова, строительство образовательного учреждения началось в 2020 году и несмотря на ограничительные меры, связанные с угрозой распространения COVID-19, строительство объекта завершено в срок.