Тегеран, , 08:10 — REGNUM 9 декабря начальник уголовной полиции Исламской Республики Иран подчеркнул необходимость расширения двустороннего сотрудничества с Пакистаном в борьбе с незаконной иммиграцией и торговлей людьми. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Бригадный генерал Мохаммад Ганбари на четвертый день своего официального визита в Пакистан встретился с заместителем регионального директора Федерального агентства расследований в Лахоре, столице провинции Пенджаб.

На встрече также присутствовали генеральный консул Ирана в Лахоре Мохаммад Реза Назери и полковник Омид Сарвари, сотрудник по связям с Ираном в области борьбы с наркотиками. Обе стороны подчеркнули необходимость тесных консультаций и обмена разведданными для укрепления сотрудничества между полицией двух стран.

Начальник иранской уголовной полиции и глава пакистанской делегации договорились сотрудничать и обмениваться информацией о борьбе с незаконной иммиграцией из Пакистана в Иран.

Бригадный генерал Мохаммад Ганбари подчеркнул, что необходимо принять решительные меры для выявления основных причин торговли людьми, поскольку продолжение этого явления окажет негативное воздействие на обе страны.