Екатеринбург, 10 декабря 2021, 06:10 — REGNUM В Екатеринбурге на пересечении улиц Сакко и Ванцетти и Малышева произошло ДТП с участием машины скорой помощи. Вечером 9 декабря медики направлялись на вызов к пациенту без сознания. Машина ехала с включёнными проблесковыми маячками, сообщают СМИ.

Скорая помощь
Скорая помощь
Mos03.ru

По словам очевидцев, автомобиль Volvo не уступил дорогу «скорой помощи». Он ехал на зелёный сигнал светофора, однако должен был пропустить машину с включёнными маячками.

Скорую от удара отбросило на тротуар. По счастливому стечению обстоятельств людей там не оказалось. На вызов к пациенту направили другую машину. В отделе пропаганды городского УГИБДД журналистам сообщили, что в ДТП пострадали два человека, находившихся в скорой. У них диагностировали ушибы.