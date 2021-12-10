Екатеринбург, , 06:10 — REGNUM В Екатеринбурге на пересечении улиц Сакко и Ванцетти и Малышева произошло ДТП с участием машины скорой помощи. Вечером 9 декабря медики направлялись на вызов к пациенту без сознания. Машина ехала с включёнными проблесковыми маячками, сообщают СМИ.

Скорая помощь

Mos03.ru

По словам очевидцев, автомобиль Volvo не уступил дорогу «скорой помощи». Он ехал на зелёный сигнал светофора, однако должен был пропустить машину с включёнными маячками.

Скорую от удара отбросило на тротуар. По счастливому стечению обстоятельств людей там не оказалось. На вызов к пациенту направили другую машину. В отделе пропаганды городского УГИБДД журналистам сообщили, что в ДТП пострадали два человека, находившихся в скорой. У них диагностировали ушибы.