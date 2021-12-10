Тегеран, 10 декабря, 2021, 08:07 — ИА Регнум. 9 декабря главный переговорщик Ирана по ядерным вопросам Али Багери Кани прибыл в Вену (Австрия) для участия в переговорах по отмене антииранских санкций и возвращению обязательств в рамках ядерной сделки 2015 года, известной как Совместный всеобъемлющий план действий. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Как сообщает корреспондент IRNA, Багери Кани, возглавляющий высокопоставленную делегацию, проведет дипломатические консультации с Энрике Морой, координатором ядерных переговоров, а также с ведущими переговорщиками Китая и России, прежде чем возобновить переговоры во дворце Кобург.

Заместитель министра иностранных дел Ирана провел интенсивные консультации с высокопоставленными российскими и китайскими официальными лицами по последним событиям венских переговоров, а также по двум инициативам Исламской Республики об отмене санкций и решению ядерных вопросов.

Багери Кани и его команда настроены выслушать точные, хорошо документированные и рациональные ответы от всех участников венских переговоров, чтобы проложить путь к достижению соглашения о возрождении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), а также об отмене антииранских санкций.