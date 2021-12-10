Тайбэй, 10 декабря, 2021, 06:09 — ИА Регнум. Тайваньские власти объявили о немедленном прекращении всех программ по сотрудничеству с Никарагуа из-за разрыва дипломатических отношений со стороны республики. Об этом говорится в официальном заявлении МИД Тайваня.

Иван Шилов ИА REGNUM Тайвань

«10 декабря 2021 года Республика Никарагуа в одностороннем порядке разорвала дипломатические отношения с Тайванем. Мы глубоко сожалением по поводу такого решения», — говорится в сообщении.

В связи с этим Тайбэй принял решение прекратить сотрудничество с республикой, а также вывести с ее территории весь персонал и дипломатов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД Никарагуа объявил о прекращении дипломатических отношений с Тайванем и о признании политики единого Китая. После этого было достигнуто решение о возобновлении дипотношений между Пекином и Манагуа.