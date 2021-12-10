Тегеран, , 08:09 — REGNUM Исламская Республика Иран собирается опубликовать список американских юридических и физических лиц, причастных к серьезным нарушениям прав человека: эти лица в ближайшее время будут подвергнуты санкциям со стороны Ирана, заявил иранский чиновник 9 декабря. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Заместитель судьи по международным делам и генеральный секретарь Управления по правам человека Ирана Казем Гарибабади заявил, что Соединенные Штаты придерживаются своей провальной политики максимального давления на иранский народ и злоупотребляют санкциями для реализации своей собственной политической повестки дня.

Генеральный секретарь отметил, что американский режим, который поставил под угрозу иранскую нацию посредством введения односторонних санкций и оставил иранских пациентов без доступа к лекарствам и медицинскому оборудованию, не должен осмеливаться утверждать, что он защищает права человека и свободы в Иране.

По словам иранского чиновника, жестокость полиции в отношении цветных людях широко распространена в США. Он также сослался на случай с Джорджем Флойдом, афроамериканцем, который был убит полицейским в Миннеаполисе 25 мая 2020 года.

«Эксперты по правам человека подтвердили, что жестокость американской полиции в отношении цветных, особенно афроамериканцев, следует рассматривать как системный расизм», — отметил Гарибабади.