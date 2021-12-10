Лос-Анджелес, США, , 06:08 — REGNUM На церемонии вручения премии The Game Awards 2021 анонсировали новую игру Dune: Spice Wars. Тизер-трейлер был опубликован 10 декабря на youTube-канале издательской компании Funcom.

Видеоигры Иван Шилов ©ИА REGNUM

Игра будет представлять собой 4X-стратегию (4X означает: «изучай, расширяй, эксплуатируй, уничтожай»). Dune: Spice Wars выйдет в ранний доступ в 2022 году, страница проекта уже появилась в Steam.

Для справки: разработкой Dune: Spice Wars занимается французская студия Shiro Games. Ранее она выпустила такие игры, как Northgard, Wartales и Evoland.

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