Благовещенск, 10 декабря, 2021, 06:05 — ИА Регнум. В Приамурье около 700 граждан привлекли к дисциплинарной или административной ответственности за совершение коррупционных правонарушений в 2021 году. Были также возбуждены восемь уголовных дел, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

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Всего прокуроры выявили более 2 тыс. коррупционных нарушений, большинство из которых допустили сотрудники органов местного самоуправления. По итогам расследований были уволены около 30 должностных лиц, некоторые из них в связи с утратой доверия. К ответственности привлекают не только чиновников, но и должностных и юридических лиц, которые давали сотрудникам органов власти взятки.

«В текущем году правоохранительными органами выявлено 108 преступлений, из них 32 факта взяточничества. Максимальный размер взятки, полученный в текущем году, составил более 3 млн. рублей», — также отметили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области возбуждено уголовное дело в отношении директора предприятия «Дорожник». Компания поставляла администрации города Свободный остановочные комплексы без конкурса и по завышенным ценам. С руководителем предприятия было заключено 26 договоров, каждая автобусная остановка стоила 295 тыс. рублей.