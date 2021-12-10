Владивосток, 10 декабря, 2021, 05:50 — ИА Регнум. В Приморском крае в результате ДТП на трассе Михайловка — Турий Рог погибли два человека, ещё трое пострадали. Об этом 10 декабря сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Приморскому краю.

Зимняя дорога

Трагедия произошла на 72-м километре автодороги Михайловка — Турий Рог. По предварительным данным, за рулём двигавшегося со стороны села Хороль в направлении села Камень-Рыболов автомобиля Toyota Touring Hiace находился 52-летний водитель. В результате того, что он не справился с управлением, иномарка съехала с дороги и опрокинулась. Всего в салоне машины находились пять человек.

пресс-служба УГИБДД УМВД России по Приморскому краю «В результате ДТП 41-летняя женщина и 63-летний мужчина получили травмы, от которых скончались на месте происшествия до приезда врачей. Водитель и еще два пассажира получили травмы различной степени тяжести. Они госпитализированы».

Отмечается, что водитель перевернувшегося автомобиле имеет стаж вождения 28 лет.

В настоящее время по факту ДТП идёт проверка. Сотрудники ГИБДД устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории префектуры Айти, расположенной в центральной части Японии, произошло ДТП с участием около 20 автомобилей.

Читайте также: В ДТП с грузовиком в Мексике погибли 49 человек