Лос-Анджелес, США, , 05:50 — REGNUM В рамках церемонии вручения премии The Game Awards 2021 показали первый трейлер Suicide Squad: Kill the Justice League с демонстрацией игрового процесса. Трансляция проходит 10 декабря на YouTube-канале портала IGN.

The Game Awards 2020

Зрители также смогли увидеть новый трейлер будущей ролевой экшн-игры Forspoken, разработкой которой занимается студия Luminous Productions. Релиз Suicide Squad: Kill the Justice League состоится в 2022 году, что касается Forspoken, то она выйдет весной 2022-го.

Напомним, реализацией проекта Suicide Squad: Kill the Justice League занимается британская студия Rocksteady. Сюжет игры расскажет о том, как члены «Отряда самоубийц» будут сражаться с супергероями из «Лиги справедливости», разум которых контролирует суперзлодей Брейниак.

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