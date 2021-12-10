Якутск, , 05:35 — REGNUM В Якутии отопительный сезон начался вовремя, но паспорта о готовности к нему не получили четыре района республики — Анабарский, Оленёкский, Таттинский и Горный. Об этом заявил заместитель председателя правительства региона Дмитрий Садовников, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Подготовка к отопительному сезону Mil.ru

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«Здесь недоработали и муниципальные власти, и профильные министерства нашего правительства. Сегодня проводятся проверки в части привлечения к дисциплинарному взысканию работников ГУП «ЖКХ» и министерства жилищно-коммунального хозяйства», — сказал Дмитрий Садовников.

Он также подчеркнул, что зима в Якутии суровая, а потому отопительный сезон должен быть под особым вниманием со стороны надзорных ведомств и органов власти.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября в Якутии было объявлено о начале отопительного сезона на всей территории республики. Однако на деле тогда тепло дали не везде, в том числе на отсутствие тепла жаловались жители нескольких домов в Якутске.