Токио, , 05:32 — REGNUM На территории префектуры Айти, расположенной в центральной части Японии, 10 декабря произошло ДТП с участием около 20 автомобилей. Об этом сообщает телеканал NHK.

Скорая помощь. Япония (сс) MIKI Yoshihito

По его данным, в столкновениях пострадали около 10 человек. Все они были оперативно доставлены в больницу. По данным японских СМИ, жизни пострадавшим ничего не угрожает.

В настоящее время правоохранители и дорожные службы выясняют причины и обстоятельства случившегося.

Как сообщало ИА REGNUM, не менее 49 человек стали жертвами дорожно-транспортного происшествия, в которое попал грузовой автомобиль с прицепом в мексиканском штате Чьяпас.

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