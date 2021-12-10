Вашингтон, 10 декабря, 2021, 05:21 — ИА Регнум. Компания Mets, ранее называвшаяся Facebook в 2019 году провела исследование, свидетельствующее о вреде социальной сети Instagram для подростков. Об этом 9 декабря сообщает газета Asahi, ссылаясь на внутренний документ компании.

Instagram

Уточняется, что в исследовании приняли участие 20 тыс. человек из шести стран мира, в том числе из Японии. По результатам исследования было установлено, что 13,5% девушек в возрасте от 10 до 20 лет жаловались на появление суицидальных мыслей и мыслей о самоповреждении после просмотра ленты Instagram.

Также 32,4% девушек испытывавших проблемы со здоровьем перед началом просмотра ленты, пожаловались на ухудшение самочувствия после использования Instagram. При этом их доля оказалась больше тех, на чьё самочувствие Instagram повлиял положительно.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент РФ Владимир Путин увидел угрозы молодёжи и детям, исходящие от западной культуры и социальных сетей.