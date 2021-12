Лос-Анджелес, США, , 05:19 — REGNUM В рамках трансляции церемонии вручения премии The Game Awards 2021 показали кинематографический трейлер будущей игры The Lord of the Rings Gollum: The Untold Story. Ролик был опубликован 10 декабря на YouTube-канале GameSpot.

Голлум в трилогии Питера Джексона Цитата х/ф «Возвращение короля», реж. Питер Джексон, 2003

Реализацией проекта занимается немецкая студия Daedalic Entertainment. Ожидается, что игра выйдет в 2022 году, пока компания не назвала точную дату релиза.

Напомним, ранее Daedalic Entertainment выпустила такие игры, как Deponia, Anna's Quest, The Long Journey Home, The Whispered World, State of Mind и другие. The Lord of the Rings: Gollum будет представлять собой приключенческую экшн-игру с элементами stealth (для выполнения задачи персонажу нужно передвигаться скрытно).

