Токио, , 05:19 — REGNUM Японские власти решили выделить $500 тыс. через Международную организацию по миграции (МОМ) для помощи нелегальным мигрантам на территории Белоруссии, сообщает пресс-служба МИД Японии.

Мигранты Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что эти средства направят на закупку продуктов, медикаментов и одежды для нелегалов на белорусско-польской границе. Также деньги пойдут на поддержку нелегальных мигрантов, оказавшихся в сложном состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Великобритания заявила о намерениях направить 140 военных инженеров на польско-белорусскую границу. По мнению Лондона, эта мера должна позволить укрепить границу Польши и защитить ее от возможного прорыва нелегальных мигрантов.