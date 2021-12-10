Сингапур, , 05:14 — REGNUM В Сингапуре выявили первый местный случай заражения штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом 10 декабря сообщает пресс-служба минздрава города-государства.

Транзитная зона Терминала 3 аэропорта «Чанги», Сингапур Eternal dragon

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Новый штамм оказался у сотрудницы аэропорта, ранее полностью привитой от COVID-19 и уже получившей третью, бустерную дозу вакцины.

пресс-служба минздрава Сингапура «Вирус был обнаружен 8 декабря у женщины при еженедельной проверке персонала аэропорта на COVID-19, после чего она была помещена на домашний карантин… После подтверждения штамма «Омикрон» 24-летняя жительница Сингапура будет переведена в национальный центр инфекционных заболеваний».

Предполагается, что сотрудница аэропорта заразилась штаммом «Омикрон» во время контакта с носителем вируса в зоне для транзитных пассажиров. Симптомов заболевания у неё не наблюдается.

По данным ведомства, в Сингапуре за прошедшие сутки было выявлено 682 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2 и две смерти среди пациентов с COVID-19. К настоящему времени в мегаполисе привились 87% жителей, бустерную дозу вакцины получили 29%.

Как сообщало ИА REGNUM, в министерстве здравоохранения австралийского штата Новый Южный Уэльс подтвердили восьмой случай заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон».

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