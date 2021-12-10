Якутск, 10 декабря, 2021, 05:03 — ИА Регнум. 240 тонн жидкого медицинского кислорода привезли в Якутию из Хабаровска по реке, которая уже покрылась льдом. Доставка осуществлялась с помощью ледокола «Капитан Бородкин», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе компании «Ленское объединённое речное пароходство».

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Доставка жизненно необходимого газа шла в сложный гидрологических условиях — ледоход прокладывал путь для теплохода «Механик Курчатов» и баржи «Жатай-1». Кислород перевозили через реку Лена из села Техтюр в посёлок Жатай. Этот водный путь должны были закрыть ещё 25 ноября, но в связи с необходимостью обеспечить больных коронавирусом жизненно важным газом навигация была продлена.

«В связи с завершением паромных перевозок, остро встал вопрос о завозе на территорию Республики жидкого медицинского кислорода из г.Хабаровск. Для обеспечения бесперебойной доставки жизненно важного кислорода, в сложнейших ледовых условиях, экипажи работали до 8 декабря», — отметили в ПАО «ЛОРП».

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре машина с кислородом приехала в Якутск из Хабаровска за три часа до того, как жизненно важный газ должен был закончиться в ковидном госпитале. Грузовик с трудом преодолел путь из Нерюнгри до столицы республики из-за снегопада.