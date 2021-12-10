Лос-Анджелес, США, 10 декабря, 2021, 05:01 — ИА Регнум. В номинации «Лучшая экшн-игра» 2021 года премии The Game Awards победа досталась проекту Returnal. Трансляция церемонии награждения проходит на YouTube-канале портала IGN.

Скриншот с YouTube Игра Returnal студии Housemarque

Returnal представляет собой игру в жанрах roguelike (уровни генерируются процедурно, обычно у персонажа есть всего одна жизнь) и psycho horror (психологические ужасы). В центре повествования находится женщина-пилот, которая пытается выжить на странной планете Атропос.

Напомним, релиз Returnal состоялся 30апреля 2021 года на консоли PlayStation 5. Игра является эксклюзивом игровой платформы Sony.