Лос-Анджелес, США, 10 декабря 2021, 04:49 — REGNUM На церемонии вручения премии The Game Awards 2021 официально представили игру Alan Wake 2. Трансляция церемонии проходит 10 декабря на YouTube-канале портала IGN.
Ведущий церемонии Джефф Кили взял небольшой комментарий у сценариста Сэма Лейка, который сейчас занимает должность креативного директора финской студии Remedy Entertainment. Зрителям также показали анонсирующий трейлер сиквела Alan Wake.
Напомним, релиз оригинальной Alan Wake состоялся 14 мая 2010 года. Ремастер (старая игра с улучшенной графикой и новыми функциями) Remedy Entertainment выпустила
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