Лос-Анджелес, США, 10 декабря, 2021, 04:49 — ИА Регнум. На церемонии вручения премии The Game Awards 2021 официально представили игру Alan Wake 2. Трансляция церемонии проходит 10 декабря на YouTube-канале портала IGN.

Логотип премии The Game Award

Ведущий церемонии Джефф Кили взял небольшой комментарий у сценариста Сэма Лейка, который сейчас занимает должность креативного директора финской студии Remedy Entertainment. Зрителям также показали анонсирующий трейлер сиквела Alan Wake.