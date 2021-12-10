Студия Remedy официально анонсировала игру Alan Wake 2
Лос-Анджелес, США, 10 декабря, 2021, 04:49 — ИА Регнум. На церемонии вручения премии The Game Awards 2021 официально представили игру Alan Wake 2. Трансляция церемонии проходит 10 декабря на YouTube-канале портала IGN.
Логотип премии The Game Award
Ведущий церемонии Джефф Кили взял небольшой комментарий у сценариста Сэма Лейка, который сейчас занимает должность креативного директора финской студии Remedy Entertainment. Зрителям также показали анонсирующий трейлер сиквела Alan Wake.
Напомним, релиз оригинальной Alan Wake состоялся 14 мая 2010 года. Ремастер (старая игра с улучшенной графикой и новыми функциями) Remedy Entertainment выпустила