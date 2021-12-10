Якутск, 10 декабря, 2021, 04:42 — ИА Регнум. В должности руководителя авиакомпании «Якутия» утверждён Андрей Винокуров, ранее исполнявший обязанности гендиректора. Его кандидатуру утвердил совет директоров, сообщило 10 декабря ЯСИА.

Timofey Nikishin Sukhoi Superjet 100-95. Авиакомпания «Якутия»

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До этого Андрей Винокуров занимал должность заместителя генерального директора по коммерции, а ещё раньше был сотрудником компании «Полярные авиалинии». Теперь он получил должность гендиректора «Якутии», на которой ранее работал Владимир Горбаруков.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Горбаруков уволился в сентябре. Его попросили покинуть должность руководителя авикомпании после того, как руководитель Ространснадзора России Виктор Басаргин в официальном письме предупредил главу Якутии Айсена Николаева, что летать самолётами авиакомпании «Якутия» небезопасно.