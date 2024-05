Лос-Анджелес, США, 10 декабря, 2021, 04:31 — ИА Регнум. В рамках церемонии награждения The Game Awards 2021 показали игровой процесс и катсцену (кинематографический ролик на движке игры) Senua’s Saga: Hellblade II. Трансляция мероприятия проходит 10 декабря на YouTube-канале портала IGN.

Зрителям также показали кинематографическую сцену будущей игры Star Wars: Eclipse, разработкой которой занимается студия Quantic Dream. Информация о том, что французские разработчики будут создавать новую игру по франшизе «Звёздные войны» впервые появилась в сети в сентябре 2021 года.

Напомним, разработкой сиквела Hellblade: Senua’s Sacrifice занимается британская студия Ninja Theory. Quantic Dream геймеры знают по проектам игр Heavy Rain, Beyond: Two Souls, Detroit: Become Human и другим.