Москва, , 04:25 — REGNUM В отдел полиции доставлены 15 человек после массовой драки на юго-востоке Москвы. Об этом 9 декабря сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу.

Перед дракой

Конфликт между группой граждан произошёл на Краснодонской улице. В настоящее время 15 человек задержаны и доставлены в отделение полиции для дальнейших разбирательств.

По предварительным данным, конфликт произошёл между двумя гражданами на фоне личной неприязни. Очевидцы утверждают, что дрались только два человека, остальные наблюдали за происходящим.

Уточняется, что инцидент произошёл на свадьбе уроженцев из стран ближнего зарубежья.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по мнению президента Федерации мигрантов России Вадима Коженова, конфликтов с участием мигрантов в России не так много, учитывая, сколько мигрантов приехало на заработки.

Читайте ранее в этом сюжете: Драки с участием мигрантов назвали «ничтожными случаями»