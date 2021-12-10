Нью-Йорк, США, , 04:25 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 9 декабря снижением на фоне неопределённости с новым штаммом коронавируса и макроданных по американской экономике. Больше других откатился Nasdaq.

Фондовый рынок

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на символические 0,06 пункта (0,00%), до уровня 35 754,69 пункта. S&P 500 подешевел на 33,76 пункта (0,72%), до уровня 4667,45 пункта. Nasdaq к завершению дня потерял на 269,15 пункта (1,70%), опустившись до уровня 15 517,37 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подешевели на $1,82 (2,52%), до уровня $70,54 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 8 декабря ростом, хотя и не столь значительным, как накануне.

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