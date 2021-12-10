Сеул, , 04:18 — REGNUM Ревакцинация пожилых жителей Южной Кореи начнется спустя три месяца после первичной вакцинации против коронавирусной инфекции, заявил южнокорейский премьер-министр Ким Бу Гём в ходе пресс-конференции.

Южная Корея Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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«Наши медицинские возможности стремительно уменьшаются на фоне того, что мы уже третий день подряд выявляем свыше 7000 зараженных, при этом на жителей старше 60 лет приходится 35% этих случаев», — заявил он.

Глава правительства республики добавил, что на фоне роста заболеваемости необходимо начать введение бустерных доз препаратов для пожилых людей. Сейчас интервал для ревакцинации этой группы населения будет составлять три месяца. Ранее его уже снижали с шести месяцев до четырех.