Лос-Анджелес, США, 10 декабря, 2021, 04:16 — ИА Регнум. В США началась церемония награждения премии The Game Awards 2021, которая присуждается за достижения в области видеоигр. Трансляция стартовала 10 декабря на YouTube-канале портала IGN.

The Game Awards 2020

Церемонию открыло выступления Стинга, который спел песню из сериала «Аркейн». В качестве ведущего церемонии вновь выступает Джефф Кили. Первую награду в номинации «Лучшая инди-игра» получила Kena: Bridge of Spirits.

Напомним, The Game Awards 2021 проходит на концертной и театральной площадке Microsoft Theater, которая расположена в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США). Разработкой игры Kena: Bridge of Spirits занималась студия Ember Lab.