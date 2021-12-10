Вашингтон, , 04:05 — REGNUM Прогресса в вопросе вакцинации от нового коронавируса добиваются США. Об этом 9 декабря рассказал президент США Джозеф Байден в ходе встречи с командой специалистов Белого дома по борьбе с пандемией.

Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: спасут ли вакцины от штамма «Омикрон» — трансляция»

Американский лидер заявил, что в стране в день делается около миллиона бустерных прививок от коронавируса. Всего в стране уже получили бустерные дозы около 50 млн человек.

Глава Белого дома пояснил, что Америка продвигается рекордными темпами в вопросе вакцинации, в сравнении с другими странами мира. По словам Байдена, в настоящее время в США вакцинировано больше детей, чем в любой стране мира.

В заключение президент США добавил, что впереди ждёт много работы, и выразил надежду на то, что «всё будет в порядке».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что республиканцы готовы к попытке отменить указ президента Джо Байдена о вакцинации от коронавируса работников частного сектора

Читайте ранее в этом сюжете: Республиканцы и демократы объединились против указа Байдена о вакцинации