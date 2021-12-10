Красноярск, , 03:52 — REGNUM В пятницу, 10 декабря, в Красноярске будет облачно с прояснениями, временами небольшой снег, температура воздуха −10… −8 °C, на дорогах гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Метель © ИА REGNUM

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В 07:40 на Театральной площади было — 10 °C.

Ночью с 10 на 11 декабря ожидается до −13… −11 °C, небольшой снег.

Скорость северо-западного ветра 5−10 м/с, на порывах до 15−18 м/с. Давление — 751 мм рт. ст.

В субботу, 11 декабря, в Красноярске до −7… −4 °C, облачно, без осадков. Ночью — до −4… −2 °C.

В воскресенье, 12 декабря, в Красноярске ожидается до −6… −3 °C днём и до −16… −12 °C ночью. Облачно, временами небольшой снег.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 10 декабря в центральных районах Красноярского края ожидается северо-западный ветер на порывах до 15−20 м/с, метель, на дорогах гололедица.

10 декабря в горных районах Красноярского края, Хакасии и Тувы лавиноопасно.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске вновь усилится ветер.

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