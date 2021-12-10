Олбани, США, , 03:46 — REGNUM Решение не баллотироваться на пост губернатора американского штата Нью-Йорка приняла генеральный прокурор региона Летиция Джеймс. Об этом она написала 9 декабря на своей страннице в Twitter.

Летиция Джеймс (сс)Alec Perkins

Свою кандидатуру на выборах Джеймс выдвинула еще в конце октября. Ее поддержало несколько законодателей штата. Отказ от губернаторской гонки Джеймс объяснила желанием довести до конца дела, которые она ведет.

Генпрокурор занимается расследованием дела о домогательствах, в которых обвиняется бывший губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо. Кроме того, она ведет дело о возможном мошенничестве в компании Trump Organization, которая принадлежит экс-президенту США Дональду Трампу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководство американской телекомпании CNN уволило брата Эндрю Куомо Криса Куомо, который работал на телеканале с 2013 года.

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