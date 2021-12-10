Москва, , 03:49 — REGNUM Арбитраж Москвы в рамках банкротного дела лопнувшего шесть лет назад банка «Клиентский» взыскал с девяти бывших топ-менеджеров более 10,3 млрд рублей убытков. Решение ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Заявление о привлечении к ответу контролировавших банк лиц управляющий подал еще в 2018 году, но только на днях оно было рассмотрено судом. Общая сумма вменяемого долга — 10 345 941 586,71 рубля, но она лишь частично перекрывает долги банка перед кредиторами.

Среди тех, с кого взысканы убытки, оказались как конечные бенефициары, например, Анна Шерстнева, Александр Кленовский и Андрей Лопатов, так и бывшие топ-менеджеры без пакетов акций. В ходе слушаний три ответчика заявили о фальсификации доказательств, но суд отверг эти претензии.

Примечательно: с экс-председателя правления и акционера Андрея Лопатова убытки взысканы как в рублях, так и в иностранной валюте — евро и долларах. Также обстоит дело и с Ильей Волосевичем.

Напомним, 3 июля 2015 года лицензий лишились сразу четыре российских банка, включая «Клиентский».

В октября 2015 года банк был признан банкротом. На начало ноября 2021 года у него установлены долги перед 1 045 кредиторами на общую сумму свыше 14,1 млрд рублей.

15 декабря 2021 года арбитраж Москвы рассмотрит очередной отчет конкурсного управляющего.