Пекин, , 03:41 — REGNUM Археологи раскопали 3648 древних гробниц, насчитывающих более 2200 лет истории, в городе Сяньян в провинции Шэньси на северо-западе Китая, сообщает 9 декабря агентство Синьхуа.

Археология

Провинциальное бюро культурных реликвий сообщило, что во время последних раскопок в районе Вэйчэн в Сяньяне были обнаружены многочисленные скопления семейных кладбищ от династии Восточная Хань (25−220) до династии Тан (618−907), включая могилы исторических личностей, записанных в биографиях. Место раскопок расположено на севере древней столицы династий Хань и Тан, в Чанъане, который сегодня является Сианем.

В погребальной зоне находятся родственники царской семьи, высокопоставленные чиновники и высокопоставленные лица, занесенные в летописи династий Хань и Тан. Среди них младший двоюродный брат императора династии Тан Сюаньцзуна и старший двоюродный брат У Цзэтянь, единственной императрицы Китая, были похоронены в этом районе, сказал Ли Мин, исследователь из Академии археологии Шэньси.

Однако с наступлением династий Сун, Мин и Цин этот район все чаще использовался в качестве кладбища для обычных людей. За время раскопок, длившихся более одного года, было найдено более 16 000 реликвий. В истории китайской археологии никогда не было случая, чтобы на одном и том же кладбище было раскопано так много гробниц, охватывающих такой длительный период времени, с такими выдающимися владельцами гробниц, отметил Ли.

Ожидается, что полученные результаты станут редким образцом для изучения преемственности и изменений древних китайских погребальных обрядов, сказал Ли.