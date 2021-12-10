Гавана, , 03:36 — REGNUM На Кубе второй день подряд фиксируют отсутствие летальных исходов среди заболевших коронавирусной инфекцией пациентов, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Куба 12019

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Отмечается, что за прошедшие сутки на острове выявили всего 81 случай заражения коронавирусом нового типа. Таким образом, общее количества подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на Кубе достигло 963 428. С начала пандемии в республике от осложнений COVID-19 умерли 8311 пациентов.

Ведомство указывает, что в настоящее время в кубинских больницах лечится 401 пациент с коронавирусной инфекцией. Это самый низкий показатель за несколько прошедших месяцев. Также отмечается, что уже 9,3 из 11,2 млн жителей Кубы привились против COVID-19.