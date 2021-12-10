Пекин, , 03:32 — REGNUM Китайские археологи обнаружили и раскопали большое количество реликвий, относящихся к династии Западная Чжоу (1046−771 до н. э.), на месте раскопок в Пекине, сообщает 10 декабря агентство Синьхуа.

Археология

Пять древних гробниц, руины трех домов, предположительно кольцевидная траншея и более 100 культурных реликвий, включая медную посуду, лакированную посуду, керамику и шелковые ткани, были раскопаны на месте раскопок Люлихэ на юго-западе Пекина. Начиная с 2019 года совместная команда, состоящая из экспертов из восьми учреждений, включая Пекинский университет и Китайскую академию общественных наук, проводит археологические работы в Люлихэ.

Предыдущие археологические исследования установили Люлихэ как самый ранний прослеживаемый источник городской цивилизации в Пекине, и с тех пор Люлихэ называют «источником Пекина».

«Некоторые из реликвий предоставляют ценные материалы для изучения погребальной системы династии», — сказал Ван Цзин, возглавляющий проект раскопок.

По словам чиновника из Пекинского муниципального бюро культурного наследия Го Цзиннина, технологические открытия имеют большое значение для раскрытия древнего государства Янь и истории Пекина.