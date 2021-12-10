Вашингтон, , 03:29 — REGNUM Просьбу экс-президента США Дональда Трампа заблокировать раскрытие архивных документов в рамках расследования штурма американского Конгресса 6 января заблокировал федеральный апелляционный суд в США. Об этом сказано в опубликованном 9 декабря постановлении суда.

Перед началом штурма Капитолия (сс) Tyler Merbler

Коллегия из трех судей единогласно отклонила аргументы адвокатов экс-президента США в пользу отказа от предоставления американским законодателям документов, касающихся расследования штурма Капитолия.

«В представленном нам отчёте экс-президент Трамп не предоставил никаких оснований для того, чтобы этот суд отменил решение президента Байдена, а также соглашение и договоренности, достигнутые между ветвями власти по поводу документов. Обе ветви власти согласны с тем, что существует уникальная потребность в области законодательства в этих документах», — заявила судья Патриция Миллетт.

Апелляционный суд постановил дать Трампу две недели на обжалование решения по документам в Верховном суде. Затем национальный архив сможет начать передачу документов комитету палаты представителей, расследующему обстоятельства штурма Капитолия.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что спецкомитет по расследованию штурма Капитолия ответил на иск бывшего главы аппарата сотрудников Белого дома Марка Медоуза, назвав иск неполноценным и заявив, что дело передадут в министерство юстиции для судебного преследования.

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